Schwerer Arbeitsunfall in Kramsach: Bordwand kippte um und traf 17-Jährigen am Bein

Weil eine Bordwand umkippte und ihn am Bein traf, musste ein 17-Jähriger am Mittwoch von Kramsach ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. Der junge Mann war gegen 15.30 Uhr in einer Fertigungshalle mit der Demontage einer Bordwand beschäftigt. Als er sie mit einem Lastenkran anheben wollte, kam es zu dem Unfall.