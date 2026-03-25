Bekam SMS
Tausende Euro überwiesen: 24-Jähriger fiel in Jenbach auf Bankbetrüger herein
In Jenbach wurde ein 24-Jähriger am Mittwoch Opfer eines Internetbetruges. Der junge Mann gab bei der Polizei an, eine SMS erhalten zu haben, in welcher die Rede davon war, dass mehrere Tausende Euro von seinem Konto abgebucht werden solle. Für den Fall, dass er diese Transaktion nicht selbst veranlasst habe, wurde er aufgefordert, umgehend eine angegebene Telefonnummer zu kontaktieren.
Der 24-Jährige rief bei der Nummer an und erreichte einen Mann, der sich als Mitarbeiter der Hotline einer Bank ausgab. Das Opfer sei daraufhin an die Sicherheitsabteilung weitergeleitet worden. Dort wurde er unter telefonischer Anleitung dazu verleitet, Überweisungen von mehreren Tausenden Euro durchzuführen. (TT.com)