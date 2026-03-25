Tausende Euro überwiesen: 24-Jähriger fiel in Jenbach auf Bankbetrüger herein

In Jenbach wurde ein 24-Jähriger am Mittwoch Opfer eines Internetbetruges. Der junge Mann gab bei der Polizei an, eine SMS erhalten zu haben, in welcher die Rede davon war, dass mehrere Tausende Euro von seinem Konto abgebucht werden solle. Für den Fall, dass er diese Transaktion nicht selbst veranlasst habe, wurde er aufgefordert, umgehend eine angegebene Telefonnummer zu kontaktieren.