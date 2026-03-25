Schwerer Unfall in Radfeld: Motorradfahrer in Klinik eingeliefert

In Radfeld kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß eines Pkw und eines Motorrads. Gegen 16.30 Uhr lenkte ein 72-Jähriger seinen Pkw mit Anhänger auf einem neben der Tiroler Straße verlaufenden Wirtschaftsweg in Richtung Wörgl.

Im Gemeindegebiet von Radfeld beabsichtigte er, die Bundesstraße zu queren. Als er in die Straße einfuhr, kollidierte er mit einem 67-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der Tiroler Straße unterwegs war. Der Motorradfahrer prallte auf die Kupplung zwischen Pkw und Anhänger, stürzte und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen.