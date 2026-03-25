Drei verletzte Reichenauer
FC Wacker gewann erneut zu Null, Schwazer Goalie-Debütant hielt Derbysieg fest
Wacker-Kapitän Rami Tekir (l.) ragte auch beim 3:0-Sieg in Dornbirn heraus. Der Reichenauer Sebastian Pittl (r.) traf gegen Lustenau sehenswert zur Führung, verlor mit seiner Truppe aber 1:4.
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Westliga-Leader FC Wacker gewann den Schlager in Dornbirn mit 3:0. Auch Schwaz, Imst und Kitzbühel punkteten in der englischen Woche voll. Die Reichenau beklagte eine Niederlage und gleich drei angeschlagene Spieler.