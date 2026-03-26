Tote bei Angriffen in Ukraine und Russland

Bei russischen Angriffen auf die nordostukrainische Stadt Charkiw und die umliegende Region sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine in der Stadt verletzte Frau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus, teilten die Staatsanwälte der Region auf Telegram mit. Eine russische Drohne tötete einen Mann in seinem Auto in einem Bezirk näher an der Grenze. Insgesamt wurden neun Menschen bei Angriffen auf zwei Stadtbezirke verletzt. Russland meldete zwei Tote bei Angriffen.

Die rund 30 Kilometer von der Grenze entfernte Stadt ist häufiges Ziel russischer Angriffe. Im südwestukrainischen Donauhafen Ismail wurden bei einem Angriff Hafen- und Energieanlagen beschädigt, meldeten örtliche Behörden. In der südukrainischen Region Odessa wurden in der Nacht bei einem russischen Angriff Hafen-, Energie- und Industrieanlagen beschädigt. Ein Mensch sei verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Der Angriff habe in einigen Siedlungen zu einer Unterbrechung der Stromversorgung geführt. Die kritische Infrastruktur sei auf Notstrom umgestellt worden.

Auf russischer Seite meldete der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, zwei Tote durch ukrainische Drohnenangriffe - einen 18-jährigen Motorradfahrer in einem grenznahen Dorf und eine Autofahrerin in der Stadt Graiworon. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, 17 ukrainische Drohnen seien am Mittwoch auf dem Weg in die Hauptstadt abgefangen und zerstört worden.

Bei einem Drohnenangriff in der nordwestrussischen Region Leningrad ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein Industriegebiet beschädigt worden. Insgesamt seien 20 Drohnen über der Region an der Ostsee abgeschossen worden, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko mit. Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben. Das betroffene Industriegebiet liegt in der Umgebung von Kirischi, wo sich eine der größten Ölraffinerien Russlands befindet, die schon mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe war. Die Ukraine hatte in der Region zuletzt auch wiederholt die Ölverladehäfen Ust-Luga und Primorsk mit Drohnen attackiert. Sie hat in den vergangenen Wochen ihre Drohnenangriffe auf die russische Ölinfrastruktur verstärkt, um die Einnahmen der Führung in Moskau zur Finanzierung ihres Angriffskriegs zu schwächen.