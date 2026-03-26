Vier Tote bei Angriffen in Ukraine und Russland

Bei russischen Angriffen auf die nordostukrainische Stadt Charkiw und die umliegende Region sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine in der Stadt verletzte Frau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus, teilten die Staatsanwälte der Region auf Telegram mit. Eine russische Drohne tötete einen Mann in seinem Auto in einem Bezirk näher an der Grenze. Insgesamt wurden neun Menschen bei Angriffen auf zwei Stadtbezirke verletzt.

Die rund 30 Kilometer von der Grenze entfernte Stadt ist häufiges Ziel russischer Angriffe. Im südwestukrainischen Donauhafen Ismail wurden bei einem Angriff Hafen- und Energieanlagen beschädigt, meldeten örtliche Behörden. Auf russischer Seite meldete der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, zwei Tote durch ukrainische Drohnenangriffe - einen 18-jährigen Motorradfahrer in einem grenznahen Dorf und eine Autofahrerin in der Stadt Graiworon. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, 17 ukrainische Drohnen seien am Mittwoch auf dem Weg in die Hauptstadt abgefangen und zerstört worden.