US-Richter lehnt Einstellung des Verfahrens gegen Maduro ab

Der Drogenprozess gegen den gestürzten venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in den USA wird fortgesetzt. Der Richter lehnte am Donnerstag in New York einen Antrag der Verteidigung auf Einstellung des Verfahrens ab. Maduros Anwälte hatten dies mit der Blockade von Finanzmitteln für die Verteidigung durch die US-Regierung begründet. Der Richter stellte dies jedoch infrage. Maduro und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Cilia Flores erschienen in Gefängniskleidung.

Maduros Anwälte hatten argumentiert, der verwehrte Zugriff auf venezolanische Staatsgelder zur Bezahlung der Verteidigung verletze das in der US-Verfassung verankerte Recht auf einen Anwalt freier Wahl. Richter Alvin Hellerstein zweifelte die Begründung der Staatsanwaltschaft an, die die Blockade der Gelder mit Interessen der nationalen Sicherheit begründet hatte. Maduro und Flores stellten keine weitere Bedrohung für die nationale Sicherheit dar, sagte der Richter. "Das Recht, das hier berührt wird und über anderen Rechten steht, ist das Recht auf einen verfassungsmäßigen Beistand."

US-Spezialkräfte hatten den 63-jährigen Maduro und die 69-jährige Flores am 3. Jänner bei einem Einsatz in ihrer Residenz in Caracas gefangen genommen und nach New York geflogen. Ihnen werden unter anderem "Verschwörung zum Narkoterrorismus" und Drogenhandel vorgeworfen. Beide haben auf nicht schuldig plädiert. Maduros Anwalt Barry Pollack, der auch Wikileaks-Gründer Julian Assange vertrat, kündigte seinen möglichen Rückzug aus dem Fall an, sollte er nicht bezahlt werden.

Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich Dutzende Maduro-Gegner sowie Anhänger versammelt. Sie mussten von der Polizei getrennt werden. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte die Wiederwahl Maduros 2018 als Betrug bezeichnet und umfassende Sanktionen verhängt. Maduro wirft den USA vor, die Vorwürfe als Vorwand zu nutzen, um die Kontrolle über die Ölreserven des Landes zu erlangen. Nach der Festnahme Maduros wurde seine ehemalige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez zur Interimspräsidentin ernannt. Seitdem haben sich die Beziehungen zwischen Washington und Caracas verbessert. Trump kündigte am Donnerstag zudem weitere Anklagen gegen Maduro an, ohne Details zu nennen.

Die USA lockerten die Sanktionen gegen Venezuela und erlaubten wieder Ölgeschäfte mit dem staatlichen Energiekonzern PdVSA. US-Präsident Trump will die riesigen Ölvorkommen Venezuelas zugunsten der USA nutzen. Dazu gehört auch die Kontrolle über den Rohöl-Verkauf.

Die US-Regierung geht davon aus, dass Maduro und ranghohe Militärs über das sogenannte Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) in den Drogenhandel verstrickt waren. Der Name geht auf die Sonnen auf den Schulterklappen venezolanischer Generäle zurück.