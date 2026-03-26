Osterzeit ist Krippenzeit: Imster Fastenkrippe plus Museum übersiedeln in die Reiter-Villa

Wer glaubt, dass die Krippen nur während der Weihnachtszeit Saison haben, irrt. Denn die Imster Fastenkrippe wird traditionell vor oder nach dem Gang übers Bergl während der Osterzeit besucht. Ab heuer findet das Imster Krippenmuseum im Bildungszentrum LLA, in der Reiter-Villa, ein neues Zuhause.