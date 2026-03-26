Neue Bleibe gefunden

Osterzeit ist Krippenzeit: Imster Fastenkrippe plus Museum übersiedeln in die Reiter-Villa

Die Imster Krippenbauer vor der Reiter-Villa, dem neuen Standort des Krippenmuseums.
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Wer glaubt, dass die Krippen nur während der Weihnachtszeit Saison haben, irrt. Denn die Imster Fastenkrippe wird traditionell vor oder nach dem Gang übers Bergl während der Osterzeit besucht. Ab heuer findet das Imster Krippenmuseum im Bildungszentrum LLA, in der Reiter-Villa, ein neues Zuhause.

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