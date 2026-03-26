Brand in Wohnhaus in Osttirol: 36 Personen evakuiert

Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten. Angrenzende Häuser wurden zur Sicherheit evakuiert. Es wurde niemand verletzt, die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Matrei i. O. – Ein Brand in einem Mehrparteienhaus hat am Mittwochabend in Matrei in Osttirol einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Verletzt wurde niemand, 36 Personen mussten jedoch vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

Gegen 19.30 Uhr brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in dem Gebäude aus. Aufgrund des starken Windes griffen die Flammen rasch auf Teile der Hausfassade über und breiteten sich weiter aus. Sechs Feuerwehren wurden alarmiert, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Aus Sicherheitsgründen die Evakuierung angrenzender Wohnhäuser veranlasst. Insgesamt 36 Personen, darunter drei Kinder, wurden vom Rettungsdienst betreut. Sie fanden vorübergehend im Tauerncenter Unterkunft.

Brandursache noch unklar

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Kurz nach Mitternacht konnte „Brand aus“ gemeldet werden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Matrei, Huben, Prägraten, Virgen, Hopfgarten und Lienz. Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst mit Notarzt, mehreren Polizeistreifen sowie Mitarbeitern der Tiwag und dem Bürgermeister.