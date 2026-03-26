Kammer schlägt Alarm
Ärztemangel spitzt sich zu: 49 Zahnärzte, zwölf Hausärzte und 17 Fachärzte fehlen
Peter Lidinsky (r.) will nicht jammern, er ist mit Herz und Seele Allgemeinmediziner in St. Johann, „aber das Patientenaufkommen übersteigt bereits unsere Kapazitäten“. Präsident Kastner fordert endlich ein Entgegenkommen der Kasse.
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Durchgehend sind in Tirol 30 Kassenstellen unbesetzt. Der St. Johanner Allgemeinmediziner Peter Lidinsky spricht offen über die beginnende Überforderung der praktischen Ärzte.