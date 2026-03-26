Kammer schlägt Alarm

Ärztemangel spitzt sich zu: 49 Zahnärzte, zwölf Hausärzte und 17 Fachärzte fehlen

Peter Lidinsky (r.) will nicht jammern, er ist mit Herz und Seele Allgemeinmediziner in St. Johann, „aber das Patientenaufkommen übersteigt bereits unsere Kapazitäten“. Präsident Kastner fordert endlich ein Entgegenkommen der Kasse.
© TT
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Durchgehend sind in Tirol 30 Kassenstellen unbesetzt. Der St. Johanner Allgemein­mediziner Peter Lidinsky spricht offen über die beginnende Überforderung der praktischen Ärzte.