Pkw geriet auf Gegenfahrbahn: Kollision mit Lkw auf der Zillertalstraße

Strass im Zillertal – Durch ein geistesgegenwärtiges Ausweichmanöver hat ein Lkw-Lenker am Mittwochabend auf der Zillertalstraße (B169) vermutlich eine Frontalkollision und damit einen wesentlich gröberen Unfall verhindert.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 19 Uhr am Taleingang des Zillertals. Ein 51-jähriger Deutscher geriet mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 74-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Gefahr und wich rechtzeitig nach links aus, um einen Frontal-Crash zu vermeiden. Eine seitliche Kollision konnte er jedoch nicht mehr verhindern: Das Auto prallte gegen die hintere rechte Seite des Lkw. Beide Fahrer wurden vor Ort von zwei Notärzten und einem Rettungsteam versorgt. Der 51-jährige Autofahrer wurde zur weiteren Abklärung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. (TT.com)