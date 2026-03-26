Von Lkw gestürzt
54-jähriger Arbeiter in Kühtai von Muldenkipper gestürzt und verletzt
Kühtai – Am Mittwoch gegen 18 Uhr ereignete sich auf einer Baustelle in Kühtai ein Arbeitsunfall. Ein 54-Jähriger wollte auf einen Muldenkipper steigen, als er ausrutschte und rückwärts etwa 1,5 Meter vom Fahrzeug auf den befestigten Boden stürzte.
Durch den Sturz erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus nach Zams gebracht. (TT.com)