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„Nie unkollegial“
Nach Mobbing-Vorwürfen aus Schloss Ambras: Chefs in Wien wehren sich
Jonathan Fine (r.) ist Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums, Paul Frey (mit Mikrofon) der kaufmännische Geschäftsführer.
© APA/Steinmaurer
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