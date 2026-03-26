Fokus auf Region
Neue Strategie für Finanzbildung ab 2027: Tiroler Initiative bei der Konferenz der Landeshauptleute
Laut Landeshauptmann Anton Mattle solle bereits früh ein Grundverständnis für Finanzen vermittelt werden. Staatssekretärin für Finanzen Barbara Eibinger-Miedlsieht Finanzbildung als „Schlüsselkompetenz.
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Tirols Landeshauptmann Anton Mattle will die Bundesländer und Regionen in der Überarbeitung der Finanzstrategie stärker berücksichtigt wissen. Ein Fokus soll auf der Finanzbildung für Lehrlinge liegen.