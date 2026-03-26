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Kommentar
Regierung fährt bereits auf Reserve
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Dass just die Grünen die Spritpreisbremse der Dreierkoalition retten, gleicht einem innenpolitischen Treppenwitz. Sich selbst hat die Öko-Partei damit keinen Gefallen getan.
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