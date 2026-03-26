Talentemangel adé

Gefunden: Auf der career & competence planen junge Talente ihre nächsten Karriereschritte.

29. April, Congress Innsbruck: Die Karrieremesse career & competence pulsiert. Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals erkunden die Messestände – auf der Suche nach Jobchancen und dem direkten Kontakt zu potenziellen Arbeitgeber:innen. In der master lounge informieren sich Interessierte über Masterstudienprogramme und holen sich Einblicke von Hochschulen.

Einblicke aus erster Hand: Aussteller:innen nutzen die Bühne, um ihre Arbeitswelt und Angebote greifbar zu machen. © Victor Klein

Zusätzliche Chancen

Vor der Messebühne lauscht ein gespanntes Publikum den vortragenden Ausstellenden, die ihre Praxistipps teilen. Bei den Workshops wird aktiv mitgemacht, Inhalte werden gemeinsam erarbeitet und vertiefend vermittelt. Bei den CV-Checks und beim Bewerbungsfoto-Stand bilden sich Schlangen von Besucher:innen, die ihre Bewerbungsunterlagen aufwerten und Tipps von Profis erhalten möchten.

Pre Opening Am Messevorabend findet das career & competence Pre Opening für geladene Gäste statt – darunter Ausstellende, Alumni, Partner:innen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bildung. Herzstück des Abends bildet der Gastvortrag des Zukunftsforschers Tristan Horx mit dem Thema „Die Rache des Analogen“. Teilnahme anfragen

Ausstellende

Mittendrin sind über 100 Aussteller:innen – von regionalen sowie internationalen Unternehmen, KMUs, Global Player, Start-ups und Familienbetrieben bis hin zu Hochschulen. Sie stellen ihre Angebote vor und treten direkt in Kontakt mit potenziellen Bewerber:innen.

Wer gewinnt die besten Talente?

Die career & competence ist der Treffpunkt für Unternehmen und Hochschulen, um Talente kennenzulernen und die besten Kandidat:innen für ihr Team zu gewinnen. Dabei sind ca. 1800 Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals, die top-ausgebildet, motiviert und den dynamischen Anforderungen des Arbeitsmarktes gewachsen sind.

Aktives Mitmachen: Workshops ermöglichen einen vertiefenden Austausch mit den Talenten. © Victor Klein

Junge Talente zeigen Engagement

„Die Besucher:innen der career & competence sind ambitioniert und wollen arbeiten. Viele kommen bereits mit einem konkreten Plan und wissen genau, welche Aussteller:innen sie besuchen wollen. Viele haben ihren Lebenslauf dabei, um sich Tipps zu holen oder sich direkt zu bewerben“, betont Matthias Penz, Geschäftsführer der SoWi-Holding. Er und sein Team veranstalten gemeinsam mit der Universität Innsbruck die Karrieremesse.