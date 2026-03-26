Heißer Gemeinderat

Paradigmenwechsel in der Wohnpolitik? Mehrheit für Vorbehaltsflächen in Innsbruck fix

Innsbruck ist beim Wohnen ein extrem teures Pflaster. Die Ausweisung von Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau ist aus Sicht der Stadtregierung ein wichtiger Schritt – wenn auch ein umstrittener.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Am Donnerstag wird der Innsbrucker Gemeinderat Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau auf sieben großen privaten Grundflächen ausweisen. Die Stadtführung hofft, sich doch noch mit weiteren Eigentümern einigen zu können.

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