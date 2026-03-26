Heißer Gemeinderat
Paradigmenwechsel in der Wohnpolitik? Mehrheit für Vorbehaltsflächen in Innsbruck fix
Innsbruck ist beim Wohnen ein extrem teures Pflaster. Die Ausweisung von Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau ist aus Sicht der Stadtregierung ein wichtiger Schritt – wenn auch ein umstrittener.
© Rita Falk
Am Donnerstag wird der Innsbrucker Gemeinderat Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau auf sieben großen privaten Grundflächen ausweisen. Die Stadtführung hofft, sich doch noch mit weiteren Eigentümern einigen zu können.