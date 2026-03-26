Pöltl erlitt Cut bei Toronto-Niederlage: Österreichs NBA-Star musste genäht werden

Inglewood (Kalifornien)/Toronto – Für die Toronto Raptors ist am Mittwoch eine Serie von fünf Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA) mit einer deutlichen Niederlage bei den LA Clippers und einer Verletzung von Jakob Pöltl über die Bühne gegangen. Die Kanadier verloren 94:119, Pöltl erlitt ein Cut. Er bilanzierte mit zehn Punkten, sechs Rebounds und je einem Assist sowie Steal. Toronto fiel auf Platz sechs im NBA-Osten zurück, der noch die direkte Play-off-Qualifikation bedeutet.

Die Raptors gerieten in Inglewood im Los Angeles County schon früh auf die Verliererstraße. Ab dem Stand von 22:33 kurz vor Ende des ersten Viertels liefen sie bis zum Schluss stets einem zweistelligen Rückstand hinterher. Brandon Ingram war mit 18 Punkten der beste Werfer der Kanadier, die am Freitag die New Orleans Pelicans empfangen.