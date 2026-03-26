„Das perfekte Geheimnis“: Volksbühnenpreis geht 2026 nach Rum

„Kein One-Hit-Wonder“: Der Verein Theater.Rum erhält die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung nach 2018 zum zweiten Mal.

Innsbruck – Der Tiroler Volksbühnenpreis 2026 geht in der Kategorie „heiter und lustig“ (Komödien) an den Theaterverein Theater.Rum. Ausgezeichnet wird die Produktion „Das perfekte Geheimnis“, die auf dem Film von Paolo Genovese basiert.

Das Stück behandelt das Thema Privatsphäre im digitalen Alltag: Eine Gruppe von Freundinnen und Freunden beschließt, für einen Abend alle Nachrichten und Anrufe auf ihren Mobiltelefonen offenzulegen. Daraus entwickeln sich Konflikte und Spannungen innerhalb der Gruppe.

„Kompakte Leistung“

Die Jury des Theater Verbandes Tirol würdigte die Inszenierung als „kompakte Leistung“, die zu Recht gefeiert werden könne. Theater.Rum sei kein „One-Hit-Wonder“, sondern bereichere die Tiroler Theaterlandschaft seit Jahren mit konstant hochwertigen Produktionen. Der Verein wurde bereits 2018 mit dem Volksbühnenpreis ausgezeichnet.

Besonders hervorgehoben wurden die Regie von Karin Maier, die schauspielerischen Leistungen sowie das Bühnenbild. Die Produktion zeichne sich durch eine klare Figurenführung, einen sensiblen Spannungsaufbau und stimmige szenische Lösungen aus.

Der Volksbühnenpreis ist mit 5000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 22. September beim „Fest der Kultur“ im Haus der Musik in Innsbruck statt. (TT)