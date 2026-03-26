Interpol-Haftbefehl: Mann an der Mautstelle Schönberg verhaftet

Schönberg im Stubaital – Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei ist es am Mittwochnachmittag bei der Mautstelle Schönberg an der Brennerautobahn (A13) zu einer Verhaftung gekommen. Das Fahrzeug eines 36-jährigen Albaners wurde gegen 14.50 Uhr kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Interpol-Haftbefehl besteht.