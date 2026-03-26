Einsatz im Stadtteil Pradl

Brand in Innsbrucker Wohnung: Feuerwehr musste Tür aufbrechen

Auch über die Drehleiter der Berufsfeuerwehr wurde der Brand im obersten Stock des Hauses gelöscht.
© Rotes Kreuz Innsbruck

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