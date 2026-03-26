Langlauf-ÖM kommt nach Osttirol: Obertilliach übernimmt von Galtür

Obertilliach ist am 27. und 28. März 2026 erstmals Schauplatz der österreichischen Langlauf-Meisterschaften. Top-Athleten wie Teresa Stadlober und Lokalmatador Tobias Ganner gehen an den Start. Der Ort in Osttirol springt kurzfristig für Galtür.

Obertilliach – Das Biathlonzentrum Osttirol in Obertilliach etabliert sich zunehmend als Zentrum für Biathleten und Langläufer. Am 27. und 28. März 2026 finden hier die ersten österreichischen Langlauf-Meisterschaften statt. Obertilliach übernimmt die Bewerbe kurzfristig nach einer Absage in Galtür.

Bekannte Athleten von Ski Austria reisen nach Osttirol. Bei den Damen starten Teresa Stadlober und Magdalena Scherz. Die Männer schicken Benjamin Moser und Tobias Ganner ins Rennen. Ganner ist als Lokalmatador besonders motiviert. Die Weltcup-Läufer Michael Föttinger, Lukas Mrkonjic und Erik Engel zählen ebenfalls zu den Favoriten. Mika Vermeulen hat seine Saison bereits beendet.

Tobias Ganner freut sich auf das Heimspiel. © JFK

Am Freitag, dem 27. März, beginnen die Sprintbewerbe. Der Pletzer Resorts Austria Cup powered by HWK startet um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine anspruchsvolle Strecke von 1,2 Kilometern erwartet die Elite-Läufer. Am Samstag folgen die Langdistanzen in freier Technik ab 10 Uhr. Die Athleten absolvieren 28 Kilometer in sieben mal vier Runden.

„Für uns ist das eine Auszeichnung, dass wir die ÖM im Langlauf ausrichten können“, sagt Geschäftsführer und Bürgermeister Matthias Scherer. „Wir haben im Biathlonzentrum Obertilliach noch genügend Schnee und eine entsprechende Infrastruktur dafür.“

Obertilliach ist bereits ein etabliertes Biathlon-Zentrum. Jährliche IBU-Cups und Junioren-Weltmeisterschaften finden hier statt. In zwei Jahren folgen erstmals Europameisterschaften. Ein Höhepunkt war der Besuch von Ole Einar Bjørndalen und Jürgen Klopp. Der Fußballtrainer absolvierte in Osttirol sein erstes Biathlontraining.

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