Am 27. Juni und 1. August

Protest gegen Fernpass-Paket: Vorerst zwei Sperren der Fernpass-Straße angesucht

In Nassereith kam es im Rahmen von Gemeinderatssitzungen rund um das Fernpasspaket bereits zu Versammlungen. Nun soll auch die Fernpassstraße im Sommer zweimal gesperrt werden.
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Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Die Bürgerinitiative Gurgltal-Außerfern will am 27. Juni und 1. August zweistündige Versammlungen in Nassereith und am Katzenberg abhalten. In Tarrenz arbeiten Bürger an einem Forderungskatalog.

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