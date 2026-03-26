Am 27. Juni und 1. August
Protest gegen Fernpass-Paket: Vorerst zwei Sperren der Fernpass-Straße angesucht
In Nassereith kam es im Rahmen von Gemeinderatssitzungen rund um das Fernpasspaket bereits zu Versammlungen. Nun soll auch die Fernpassstraße im Sommer zweimal gesperrt werden.
© Alexander Paschinger
Die Bürgerinitiative Gurgltal-Außerfern will am 27. Juni und 1. August zweistündige Versammlungen in Nassereith und am Katzenberg abhalten. In Tarrenz arbeiten Bürger an einem Forderungskatalog.