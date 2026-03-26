Fünf Tage lang kein Zug: Sanierung von Rattenbergtunnel führt zu Bahn-Einschränkungen
Rattenberg – Wegen anstehender Sanierungsarbeiten ist der Rattenbergtunnel auf der Bahnstrecke zwischen Rattenberg und Brixlegg über das Osterwochenende für fünf Tage gesperrt. Das bringt Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr mit sich, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Bahngäste im Fernverkehr mit dem Ziel- oder Ausgangsort Jenbach müssen auf den Regionalverkehr oder den Schienenersatzverkehr ausweichen. Die Arbeiten sollen von Freitag, 3. April um 15.20 Uhr bis Dienstag, 7. April um 2 Uhr nachts andauern. Am Dienstag in der Früh dürften die Züge dann wieder normal fahren.
Fernverkehrszüge von ÖBB und Westbahn sowie die Züge zwischen München und Verona können zwischen 3. April und 7. April nicht im Bahnhof Jenbach halten, hieß es. Für Reisende von und nach München werde ein Schienenersatzverkehr zwischen Jenbach und Wörgl mit Anschluss an die Railjet-Züge eingerichtet. Als Ersatz für den Regionalverkehr seien während der Dauer der Tunnelsperre stündlich Busse zwischen Brixlegg und Wörgl bzw. Kufstein vorgesehen. Durch eine Umleitung bestimmter Züge über den Münsterertunnel würden hier neben Jenbach teils auch die Halte Münster-Wiesing, Brixlegg und Rattenberg-Kramsach entfallen.
Service
Details zu allen betroffenen Verbindungen und dem Schienenersatzverkehr findet man HIER. Alle Informationen zu den Fahrplanänderungen sind online auf ÖBB Scotty zu finden.
Der Rattenbergtunnel zählt mit 182 Metern Länge zu den kurzen Bahntunneln im Streckennetz der ÖBB. Dadurch ist die Betoninnenschale des Tunnels laut den ÖBB Temperaturschwankungen und den Einflüssen von Wind und Wetter ausgesetzt und müsse folglich nun erneuert werden. Um die Dauer der Sperre so kurz wie möglich zu halten, werde rund um die Uhr gearbeitet. (TT.com)