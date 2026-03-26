Ohne Rücksprache mit Innsbruck
Eigenmächtig ein 200-Millionen-Projekt präsentiert: Land ist sauer auf BKH Lienz
Rund um das Krankenhaus Lienz entstand eine Missstimmung zwischen Landesrätin Cornelia Hagele und dem Krankenhausverband mit Obmann Bernhard Zanon.
© Catharina Oblasser
Das Bezirkskrankenhaus Lienz verärgert mit seinem Alleingang beim Spitals-Umbau die Gesundheitslandesrätin. Nun muss sich der Osttiroler Krankenhausverband auf mehr als nur strenge Worte gefasst machen, deutet das Land in einer Stellungnahme an.