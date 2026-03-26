ORF-„Sommergespräche“: Comeback für Simone Stribl
Simone Stribl übernimmt heuer erneut die Moderation der ORF-„Sommergespräche“. Die Interviewreihe startet am 10. August und läuft vier Wochen lang jeweils montags.
Wien – Die ORF-„Sommergespräche“ werden heuer von Simone Stribl moderiert. Nach Klaus Webhofer im vergangenen Jahr führt die „ZIB Talk“-Gastgeberin bereits zum zweiten Mal nach 2020 durch die Interviewreihe mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien. Die Gespräche sind vom 10. August bis zum 7. September jeweils montags um 21.05 Uhr in ORF 2 sowie auf ORF On zu sehen.
Als Schauplatz dient wie schon im Vorjahr die „Studio 2“-Terrasse im ORF-Mediencampus am Küniglberg. „In wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeiten die entscheidenden Fragen für unser Publikum zu stellen – für mich der wichtigste Auftrag dieser Gespräche“, wird Stribl in einer Aussendung zitiert.
Seit 2008 beim ORF
ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger betont, man setze „auf eine Moderatorin, die innenpolitische Zusammenhänge nicht nur versteht, sondern auch präzise und verständlich vermitteln kann“.
Stribl stammt aus Oberösterreich und absolvierte ein Diplomstudium für Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien. 2008 begann sie beim ORF in der Redaktion des „Report“, 2013 wechselte sie in die „ZIB“-Innenpolitik. Seit 2017 gehört sie auch zum Team der „Pressestunde“, ab 2019 moderierte sie den „Runden Tisch“. Seit 2022 ist sie Teil des Moderationsteams der „ZIB“-Frühausgaben und der „ZIB“ um 13.00 Uhr sowie von „ZIB Talk“. (TT)