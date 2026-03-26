ORF-„Sommergespräche“: Comeback für Simone Stribl

Simone Stribl übernimmt heuer erneut die Moderation der ORF-„Sommergespräche“. Die Interviewreihe startet am 10. August und läuft vier Wochen lang jeweils montags.

Wien – Die ORF-„Sommergespräche“ werden heuer von Simone Stribl moderiert. Nach Klaus Webhofer im vergangenen Jahr führt die „ZIB Talk“-Gastgeberin bereits zum zweiten Mal nach 2020 durch die Interviewreihe mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien. Die Gespräche sind vom 10. August bis zum 7. September jeweils montags um 21.05 Uhr in ORF 2 sowie auf ORF On zu sehen.

Als Schauplatz dient wie schon im Vorjahr die „Studio 2“-Terrasse im ORF-Mediencampus am Küniglberg. „In wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeiten die entscheidenden Fragen für unser Publikum zu stellen – für mich der wichtigste Auftrag dieser Gespräche“, wird Stribl in einer Aussendung zitiert.

Seit 2008 beim ORF

ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger betont, man setze „auf eine Moderatorin, die innenpolitische Zusammenhänge nicht nur versteht, sondern auch präzise und verständlich vermitteln kann“.