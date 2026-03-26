Lenker geborgen

Schwerer Unfall auf der Fernpassstraße: Auto kollidierte mit Lkw in Musau

Auf der Fernpassstraße bei Musau kam es zur Frontalkollision zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Autofahrer musste geborgen werden.
© Daniel Liebl

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