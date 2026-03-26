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Podcast-Stars, zahlreiche Konzerte und Ostermärkte öffnen ihre Tore: Das ist los in Tirol
Podcast, Pop und prächtige Märkte. Ob bei „Podcast am Berg“, dem Innsbruck-Konzert von „Sodl“ oder einem Besuch der zahlreichen Ostermärkte im Land: Egal bei welchem Wetter, Tirol zeigt sich dieses Wochenende von seiner bunten Seite.
© Anzinger, APA/Steinmaurer, Springer
Wettertechnisch ist der März derzeit vor allem eines: ungewöhnlich. Abwechslungsreich ist aber nicht nur das Wetter, sondern auch die Veranstaltungen, die zu Beginn der Ferienwoche in Tirol stattfinden. So öffnen im ganzen Land einige Ostermärkte und sorgen für die passende vorösterliche Stimmung. In der Axamer Lizum steht das Podcastfestival an und daneben gibt es von Erwin und Edwin über Sodl bis zu den Höhners zahlreiche Konzerte.