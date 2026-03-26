Von Spiel, Schutz und Sucht

Tirols Kinder- und Jugendanwalt: Neun Dinge, die Kinder wirklich brauchen

Kinder brauchen neben Spiel und Bewegung auch gesundes Essen, ein Rudel Freunde und Bezugspersonen, die einmal am Tag wirklich zuhören.
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Anna Wanker

Von Anna Wanker

Gemeinsames Essen, Verlässlichkeit, Bewegung, Mitsprache und echte Aufmerksamkeit: Der Tiroler Kinder- und Jugendanwalt Lukas Trentini beschreibt, welche neun Dinge Kinder im Alltag wirklich brauchen – und warum gutes Aufwachsen weit mehr ist als bloße Versorgung.

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