Live und im kleinen Rahmen: So war das exklusive Konzert von Lena Schaur in Innsbruck
Am Mittwochabend war es wieder einmal so weit. In den „Life Radio“-Räumlichkeiten in Innsbruck fand ein exklusiver Studio-Gig statt. Die Tirolerin Lena Schaur gab dort ein Unplugged-Konzert im kleinen Rahmen – inklusive Meet and Greet. Wir haben für euch die besten Bilder.
Innsbruck – Thorsteinn Einarsson, Edmund, Chris Steger und Alexander Eder haben es schon gemacht, am Mittwochabend gab sich nun Lena Schaur die Ehre. Nämlich im kleinen Rahmen – nur mit den allernötigsten Instrumenten ausgestattet – im „Life Radio“-Studio in der Innsbrucker Bruneckerstraße ein exklusives Konzert zu spielen.
Lena Schaur bei Life Radio
Eine Handvoll Fans konnte die sympathische Tirolerin live, unplugged und ganz aus der Nähe erleben. Danach nahm sich die Multiinstrumentalistin noch für ein anschließendes Meet and Greet Zeit. Wir haben die besten Fotos für euch. (TT.com)