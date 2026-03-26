Live und im kleinen Rahmen: So war das exklusive Konzert von Lena Schaur in Innsbruck

Am Mittwochabend war es wieder einmal so weit. In den „Life Radio“-Räumlichkeiten in Innsbruck fand ein exklusiver Studio-Gig statt. Die Tirolerin Lena Schaur gab dort ein Unplugged-Konzert im kleinen Rahmen – inklusive Meet and Greet. Wir haben für euch die besten Bilder.

Innsbruck – Thorsteinn Einarsson, Edmund, Chris Steger und Alexander Eder haben es schon gemacht, am Mittwochabend gab sich nun Lena Schaur die Ehre. Nämlich im kleinen Rahmen – nur mit den allernötigsten Instrumenten ausgestattet – im „Life Radio“-Studio in der Innsbrucker Bruneckerstraße ein exklusives Konzert zu spielen.

Lena Schaur bei Life Radio