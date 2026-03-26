Franz Kafkas letzte Liebe: Ein besonderer Filmabend in Nußdorf-Debant

In Nußdorf-Debant wird der Kultursaal wieder zum Kinosaal: Das Wanderkino EU XXL bringt am Dienstag, 7. April 2026, um 19.30 Uhr den Spielfilm „Die Herrlichkeit des Lebens“ auf die Leinwand. Die Geschichte rund um Franz Kafka verspricht einen bewegenden Abend.

Nußdorf-Debant – Die Handlung führt ins Jahr 1923. Dora Diamant und Franz Kafka treffen zufällig am Ostseestrand aufeinander. Er ist ein erfahrener Mann, sie kommt aus dem tiefen Osten. Er schreibt, sie tanzt. Dora steht fest im Leben, während Kafka oft über den Dingen schwebt. Ihre Begegnung entwickelt sich zu einer Liebesgeschichte, dem Paar bleibt jedoch nur ein gemeinsames Jahr - denn Kafkas Gesundheitszustand verschlechtert sich rasch. Der Film fragt, ob sie ihre Verliebtheit bis zum Schluss genießen können.