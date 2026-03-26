Franz Kafkas letzte Liebe: Ein besonderer Filmabend in Nußdorf-Debant
In Nußdorf-Debant wird der Kultursaal wieder zum Kinosaal: Das Wanderkino EU XXL bringt am Dienstag, 7. April 2026, um 19.30 Uhr den Spielfilm „Die Herrlichkeit des Lebens“ auf die Leinwand. Die Geschichte rund um Franz Kafka verspricht einen bewegenden Abend.
Nußdorf-Debant – Die Handlung führt ins Jahr 1923. Dora Diamant und Franz Kafka treffen zufällig am Ostseestrand aufeinander. Er ist ein erfahrener Mann, sie kommt aus dem tiefen Osten. Er schreibt, sie tanzt. Dora steht fest im Leben, während Kafka oft über den Dingen schwebt. Ihre Begegnung entwickelt sich zu einer Liebesgeschichte, dem Paar bleibt jedoch nur ein gemeinsames Jahr - denn Kafkas Gesundheitszustand verschlechtert sich rasch. Der Film fragt, ob sie ihre Verliebtheit bis zum Schluss genießen können.
Der Film „Die Herrlichkeit des Lebens“ ist eine österreichisch-deutsche Produktion aus dem Jahr 2023. Er dauert 98 Minuten. Die Regie führten Georg Maas und Judith Kaufmann. Auch das Drehbuch stammt von Georg Maas, gemeinsam mit Michael Gutmann. Judith Kaufmann war zudem für die Kameraarbeit verantwortlich.
Vor der Kamera stehen Henriette Confurius und Sabin Tambrea. Auch Manuel Rubey und Daniela Golpashin sind Teil des Ensembles.
Eventinfos:
- Datum: Dienstag, 7. April 2026
- Ort: Kultursaal Nußdorf-Debant
- Uhrzeit: 19.30 Uhr
- Tickets: Direkt vor Ort erhältlich
- Preise: 4 Euro