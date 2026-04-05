Unsichtbares Leiden: Was tun, wenn Schmerz zum Dauerzustand wird?

Plötzlich hämmert es im Kopf, pocht im Zahn oder zwickt im Rücken: Fast jeder von uns hat schon einmal starke Schmerzen erlebt. Aber was passiert, wenn die Schmerzen nicht mehr weggehen? Wenn Tabletten nicht mehr helfen? Der Innsbrucker Schmerzmediziner Andreas Schlager erklärt, wie Schmerzen unsere Nervenzellen beeinflussen, warum er bei cannabinoiden Schmerzmitteln skeptisch ist und warum sich auch Traumata und Erziehung auf unser Schmerzempfinden auswirken.