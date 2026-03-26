Skidieb erneut mit gestohlenen Ski in Scheffau ertappt: 18-Jähriger stahl fast 40 Paar

Ein 18-Jähriger, der kürzlich im Zillertal beim Diebstahl mehrerer Ski erwischt wurde, ist erneut mit Diebesgut gestoppt worden. Der junge Mann soll dutzende Paar Ski im Netz zum Verkauf angeboten haben.

Scheffau – Ein 18-Jähriger, der Anfang März zusammen mit einem Komplizen beim Skidiebstahl im Zillertal erwischt wurde – die TT berichtete – ist am Mittwoch an der Talstation der Bergbahn in Scheffau erneut mit gestohlenen Ski erwischt worden.

Wie berichtet, hatte der Deutsche Anfang März versucht, mit seinem gleichaltrigen Begleiter und einem Auto voller geklauter Ski – insgesamt acht Paar – aus dem Skigebiet „Hochzillertal“ zu flüchten. Das Duo wurde jedoch von mehreren Zeug:innen an der Flucht gehindert, indem diese sich vor das Auto stellten.

Ski im Netz verkauft

Im Zuge der Ermittlungen stellten Beamte der Polizeiinspektion Ried im Zillertal nun fest, dass der nun erneut ertappte 18-Jährige von Anfang Februar bis Mitte März wiederholt hochwertige Ski auf einer Verkaufsplattform im Netz inseriert hatte. Mehrere davon konnten laut Polizei konkreten Straftaten in den Bezirken Schwaz und Kitzbühel zugeordnet werden.

Der 18-Jährige wird verdächtigt, neben den bereits bekannten acht Paar Ski weitere 30 Skidiebstähle begangen zu haben. Er soll 18 Paar Ski verkauft und damit einen fünfstelligen Betrag eingenommen haben. Die übrigen zwölf Paar Ski sollen sich noch im Besitz des Verdächtigen befinden.

Bei einer Vernehmung zeigte sich der 18-Jährige laut Polizei geständig. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)