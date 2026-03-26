Neun Länder im Vergleich
Autofreie Tage, Steuersenkung, Feiertage: Wie andere Länder mit den Spritpreisen umgehen
Hohe Spritpreise sind kein österreichisches, sondern ein globales Problem. Die Lösungsansätze sehen hingegen sehr unterschiedlich aus.
© HARALD SCHNEIDER
Ein Problem, viele Lösungsansätze: Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran haben die Spritpreise nicht nur in Österreich in die Höhe getrieben. Besonders asiatische Länder sind von den Treibstoff-Importen aus dem arabischen Raum abhängig. Ein Überblick die Maßnahmen von neun Ländern.