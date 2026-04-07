Pilotphase beginnt bald

Neuer Kinderschutz am Schul-iPad: Ein Tiroler Gymnasium-Direktor klärt auf

Direktor Walter Nigg vom Reithmanngymnasium in Innsbruck zeigt die Error-Seite, die in Zukunft am SchuliPad bei fragwürdigen Webseiten angezeigt wird.
© Axel Springer
Anna Wanker

Von Anna Wanker

An den Schulen in Innsbruck steht eine heikle Umstellung bevor: Weil das Bildungsministerium die Regeln für Schul-iPads deutlich verschärft, testet der Innsbrucker Direktor Walter Nigg die neuen Vorgaben nun in einer Pilotklasse. Mitte April sollen dann alle Geräte der Unterstufe neu aufgesetzt werden – sofern die Eltern mitziehen.

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