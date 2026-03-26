Brand in Innsbrucker Justizanstalt: Zwei Häftlinge bei Löschversuchen verletzt

Innsbruck – Bei einem Brand in der Justizanstalt Innsbruck wurden am Donnerstagmorgen zwei Häftlinge verletzt, als sie versuchten, die Flammen zu löschen. Das Feuer war gegen 7.50 Uhr in einem Restmüllcontainer im Werkstättenbereich ausgebrochen.

Zwei 36-jährige Insassen griffen sofort mit einem Gartenschlauch ein. Einer der Männer erlitt dabei eine leichte Brandverletzung am Kopf, der andere wurde zur Untersuchung wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht, konnte diese aber nach kurzer Zeit wieder verlassen.