Innsbrucker Kulturräume im Fokus
Sportlicher Zeitplan für Junge Talstation, aus Kubus wird Café-Bar-Bistro „WaLt“
Läuft alles ideal, könnten im Sommer 2027 wieder erste Veranstaltungen in der Jungen Talstation stattfinden.
© Rita Falk
Bereits ab Juli 2027 soll in der Jungen Talstation in Innsbruck wieder kulturelles Leben einziehen, die Details zur Sanierung wurden nun im Gemeinderat präsentiert. Rund um die Vermietung des Kubus beim Landestheater setzte es hingegen vernichtende Oppositionskritik.