Der Gemeinderat entschied, ob die WSG Tirol ein eigenes Stadion bauen darf

Der Donnerstag war trotz der Länderspielpause für Fußball-Bundesligist WSG Tirol ein Tag mit Signalwirkung. Der Gemeinderat wollte am Abend entscheiden, ob die Tiroler kommende Saison mit dem Bau eines lizenzfähigen Stadions beginnen dürfen und damit das Innsbrucker Tivoli als derzeitige Heimstätte verlassen können.