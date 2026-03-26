Italien darf weiter auf WM-Teilnahme hoffen, Dänemark und Schweden souverän

Istanbul – Italiens Fußballnationalteam hat die Chance auf die erste WM-Teilnahme seit 2014 gewahrt. Die „Azzurri“ gewannen am Donnerstag im Halbfinale des europäischen WM-Play-offs gegen Nordirland mit 2:0 (0:0) und bekommen es nun mit Wales oder Bosnien-Herzegowina zu tun. Im Play-off-Finale am Dienstag (20.45 Uhr) spielen zudem Schweden gegen Polen, der Kosovo gegen die Türkei und Irland oder Tschechien gegen Dänemark um ein Ticket für die Endrunde im Sommer in Nordamerika.

Die Italiener starteten in Bergamo stark, fanden aber zunächst kein taugliches Mittel, den kompakten Abwehrblock der Nordiren zu knacken. Nach knapp einer Stunde erlöste Sandro Tonali aber die Elf von Gennaro Gattuso. Nach einer zu kurzen Abwehr der Gäste zog der Mittelfeldspieler von der Strafraumgrenze ab und traf zur Führung (56.). Moise Kean (80.) sorgte mit einem Schuss ins lange Eck dafür, dass es in der Schlussphase nicht mehr zum Zittern wurde.

Im Besiktas-Stadion wurde die Türkei ihrer Favoritenrolle gegen Rumänien mit einem 1:0 (0:0) gerecht. Außenverteidiger Ferdi Kadioglu (53.) erzielte nach einem herrlichen Pass in die Tiefe von Arda Güler, dem 21-jährigen Spielmacher von Real Madrid, den Siegestreffer für die Mannschaft von Vincenzo Montella. Auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 24 Jahren ist der Kosovo die letzte Hürde.

Die Auswahl des ehemaligen ÖFB-Teamchefs und Sturm-Graz-Meistertrainers Franco Foda wahrte mit einem 4:3 in Bratislava gegen die Slowakei die Chance auf die erste WM-Endrunde. Nach einem 1:2-Pausenrückstand drehten Fisnik Asllani (47.), Florent Muslija (60.) und Kreshnik Hajrizi (72.) die Partie.

Schweden setzte sich dank Viktor Gyökeres gegen die Ukraine mit 3:1 (1:0) durch. Der Arsenal-Stürmer bewies in Valencia mit einem Hattrick (6., 51., 73./Elfmeter) seine Abschlussstärke.

Am Dienstag wartet nun Polen, das sich gegen Albanien dank zweier Routiniers mit 2:1 durchsetzte. Nach dem 0:1-Pausenrückstand durch ein Tor von Aber Hoxha (42.) trafen Robert Lewandowski per Kopf nach einer Ecke (63.) und Piotr Zielinski (73.).

Dänemark feierte gegen Nordmazedonien einen 4:0 (0:0)-Heimsieg. Mikkel Damsgaard (49.) brachte die Dänen kurz nach der Pause in Führung, mit einem Doppelpack sorgte Gustav Isaksen (58., 59.) nach knapp einer Stunde für die endgültige Entscheidung. (APA)