Sieg über Rumänien: Türkei darf weiter von der WM-Teilnahme träumen

Istanbul – Die Türkei ist als erste Mannschaft in das Finale des europäischen Play-offs für die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer aufgestiegen. Die Türken gewannen am Donnerstag im Halbfinale in Istanbul gegen Rumänien 1:0 (0:0) und spielen am Dienstag auswärts gegen die Slowakei oder Kosovo (Spielbeginn 20.45 Uhr) um ein WM-Ticket. Im Besiktas-Stadion erzielte Ferdi Kadioglu in der 53. Minute den einzigen Treffer. (APA)