Haie-Nachwuchs glänzte in mehreren Altersklassen: U9 holte prestigeträchtigen Titel

In der ICE Hockey League bekleckerte sich der HC Innsbruck in der abgelaufenen Saison nicht gerade mit Ruhm, verpasste das Play-off deutlich. Dafür zeigte der Nachwuchs auf - und zwar gleich in mehreren Jahrgängen:

U9: Zum zweiten Mal nach 2023 gewannen die Youngsters das Heimturnier in der Tiwag-Arena. Was alles andere als einfach war, denn die hochkarätigen Gegner hießen unter anderem Eisbären Berlin und Sparta Prag. Für das Team des Trainer-Duos Martin Volk und Dominic Simperl - beim Turnier halfen auch Dominik Piffer und Stefan Pittl - war aber keine Hürde zu hoch.

Österreichischer Vizemeister: die U11 des HCI. © HCI

U11: Die Trainer Manuel Praty und Martin Sturm waren indes gemeinsam mit ihren Schützlingen dafür verantwortlich, dass sich die U11 für das Final-Four-Turnier der österreichischen Meisterschaft qualifizierte. Und damit war das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Denn die Truppe ließ Red Bull Salzburg und Villach hinter sich und kürte sich hinter dem KAC zum Vizemeister. Schon im Saisonverlauf hatte der HCI dem KAC die einzigen beiden Niederlagen zugefügt.

Die U15 schrammte knapp an einer Medaille vorbei. © HCI