Auf Schneefahrbahn von Straße abgekommen: Traktorlenker (44) bei Absturz schwer verletzt

Nesselwängle – Ein 44-jähriger Traktorlenker ist am Donnerstagnachmittag in Nesselwängle bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam auf einer schneebedeckten Gemeindestraße von der Fahrbahn ab, woraufhin sein Fahrzeug rund drei Meter über eine Böschung stürzte und sich überschlug.