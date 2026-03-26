Fahrzeug überschlug sich
Auf Schneefahrbahn von Straße abgekommen: Traktorlenker (44) bei Absturz schwer verletzt
Nesselwängle – Ein 44-jähriger Traktorlenker ist am Donnerstagnachmittag in Nesselwängle bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann kam auf einer schneebedeckten Gemeindestraße von der Fahrbahn ab, woraufhin sein Fahrzeug rund drei Meter über eine Böschung stürzte und sich überschlug.
Der Einheimische wurde mit schweren Brust- und Beckenverletzungen ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Die aufwendigen Bergungsarbeiten machten eine zweieinhalbstündige Vollsperrung der Tannheimer Straße (B 199) notwendig. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (TT.com)