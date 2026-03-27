G7 fordert Ende von Angriffen auf zivile Ziele im Iran-Krieg

Die Außenminister der G7-Länder haben im Iran-Krieg ein sofortiges Ende von Angriffen auf zivile Infrastruktur gefordert. Überraschend veröffentlichten die Minister der wirtschaftsstarken Demokratien nach ihrem Treffen bei Paris eine gemeinsame Erklärung zum Iran. Es könne keine Rechtfertigung für vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten geben, hieß es in der Mitteilung. Zudem sei es notwendig, den freien Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz dauerhaft wiederherzustellen.

Dieser müsse sicher und gebührenfrei sein. Die Straße von Hormuz, eine für den weltweiten Öl- und Gashandel immens wichtige Transportroute, liegt direkt vor der Küste des Irans. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf die Islamische Republik forderte der Iran Schiffe in der Meerenge per Funk auf, diese nicht zu passieren.

US-Außenminister Marco Rubio hat Insidern zufolge seinen G7-Kollegen beim Treffen in Frankreich mitgeteilt, dass der Iran-Krieg innerhalb von Wochen zu Ende sein dürfte. Rubio habe die anderen Minister nicht gebeten, Schiffe zur Öffnung der Straße von Hormuz zu entsenden, sagten drei mit den Gesprächen vertraute Personen zudem. Allerdings sollten sie sich auf ein Engagement nach Kriegsende vorbereiten. US-Präsident Donald Trump hatte zu Beginn des Krieges Ende Februar gesagt, dieser dürfte "vier Wochen oder weniger" dauern. Seitdem hat Trump wiederholt gesagt, die USA hätten den Krieg bereits gewonnen.