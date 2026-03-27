Segelboote mit Hilfsgütern für Kuba vermisst

Zwei Segelboote mit neun Aktivisten an Bord, die Hilfsgüter nach Kuba bringen wollten, werden laut der mexikanischen Marine vermisst. Die Boote hätten am Dienstag oder Mittwoch auf der sozialistischen Karibikinsel eintreffen sollen, es bestehe aber keine Kommunikation mit der Besatzung, teilten die Behörden mit. Zur Staatsangehörigkeit der Menschen an Bord machte die Marine zunächst keine Angaben.

Die mexikanischen Behörden stehen mit den Botschaften der Herkunftsländer der Aktivisten sowie mit den Seerettungsleitstellen von Polen, Frankreich, Kuba und den USA in Kontakt, wie es weiter hieß. Die Katamarane waren am Samstag von der mexikanischen Insel Isla Mujeres aus in See gestochen. Laut Medien wollten die Aktivisten schon einen Tag früher abreisen, doch aufgrund der schlechten Wetterbedingungen wurde die Abfahrt verschoben.

Die Suchaktionen werden "unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Route, möglicher Kursänderungen sowie der in der Region vorherrschenden Wetterbedingungen und Meeresströmungen" durchgeführt, teilte die Marine mit. Die Besatzungen anderer Schiffe wurden gebeten, sofort zu informieren, sollten sie die Segelboote bemerken.