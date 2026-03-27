Wegen Missbrauchs verurteilt
Ehrenring weg, Kirchenfenster bald auch: Jenbach arbeitet Geschichte von Ex-Pfarrer auf
Dieses Kirchenfenster stiftete der Geistliche im Jahr 1981. Es soll zeitnah ausgetauscht werden.
© Patrick Steiner
Josef Patscheider wurde 1986 wegen Kindesmissbrauchs rechtskräftig verurteilt. Trotzdem blieb er Träger des Ehrenrings von Jenbach, wo der inzwischen Verstorbene Dekan war. Auch auf einem Kirchenfenster ist sein Name nach wie vor zu lesen. Jetzt handeln Gemeinde und Pfarre.