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Kommentar
Es führt kein Weg an sauberer Energie vorbei
Kommentarvon Serdar Sahin
Die Bundesregierung ist sich einig beim Ökostrom-Ausbau, Länder müssen aber stärker in die Pflicht genommen werden. Sonst bleibt Österreich weiter abhängig vom Ausland.
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