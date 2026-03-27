Kommentar

Es führt kein Weg an sauberer Energie vorbei

Serdar Sahin

Kommentarvon Serdar Sahin

Die Bundesregierung ist sich einig beim Ökostrom-Ausbau, Länder müssen aber stärker in die Pflicht genommen werden. Sonst bleibt Österreich weiter abhängig vom Ausland.