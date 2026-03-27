Weniger Publikum vor Ort
Gemeinderat in Wörgl: Ein Rechnungs-Abschluss, viele Interpretationen
In einer Präsentation wurden ausgewählte Kennzahlen aus dem Rechnungsabschluss präsentiert - die Opposition war nicht glücklich mit der „verkürzten“ Darstellung.
© Theresa Aigner
In der gestrigen Sitzung des Gemeinderats wurde der Rechnungsabschluss für 2025 beschlossen – mit größerer Zustimmung als in den Jahren zuvor. Kritik von der Opposition gab es dennoch: vor allem am Schuldenstand und wegen offener Fragen zu den Personalkosten im Seniorenheim.