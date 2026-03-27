Wöginger-Prozess warf Frage auf
Jobwünsche und mehr: Mit diesen Anliegen kommen Bürger zu Tiroler PolitikerInnen
ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss sich derzeit wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Für ihn und die beiden Mitangeklagten gilt die Unschuldsvermutung.
© APA/Fotokerschi.at/Kerschbaummayr
Der Fall August Wöginger führt zur Frage: Wo hört ein Bürgeranliegen auf und wo beginnt der Amtsmissbrauch? Politik kann auf allen Ebenen eine Gratwanderung sein, wenn Grenzen überschritten werden. Die Tiroler Tageszeitung hat bei Tiroler Volksvertretern und Volksvertreterinnen nach Erfahrungen gefragt.