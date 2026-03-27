Wöginger-Prozess warf Frage auf

Jobwünsche und mehr: Mit diesen Anliegen kommen Bürger zu Tiroler PolitikerInnen

ÖVP-Klubobmann August Wöginger muss sich derzeit wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Für ihn und die beiden Mitangeklagten gilt die Unschuldsvermutung.
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Carmen Baumgartner-PötzCatharina OblasserBenedikt Mair

Von Carmen Baumgartner-Pötz, Catharina Oblasser, Benedikt Mair

Der Fall August Wöginger führt zur Frage: Wo hört ein Bürgeranliegen auf und wo beginnt der Amtsmissbrauch? Politik kann auf allen Ebenen eine Gratwanderung sein, wenn Grenzen überschritten werden. Die Tiroler Tageszeitung hat bei Tiroler Volksvertretern und Volksvertreterinnen nach Erfahrungen gefragt.