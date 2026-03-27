Jobwünsche und mehr: Mit diesen Anliegen kommen Bürger zu Tiroler PolitikerInnen

Der Fall August Wöginger führt zur Frage: Wo hört ein Bürgeranliegen auf und wo beginnt der Amtsmissbrauch? Politik kann auf allen Ebenen eine Gratwanderung sein, wenn Grenzen überschritten werden. Die Tiroler Tageszeitung hat bei Tiroler Volksvertretern und Volksvertreterinnen nach Erfahrungen gefragt.