Neuer Beirat gegründet

Fokus auf Nazi-Zeit: Innsbrucks Straßennamen stehen nun am Prüfstand

Der Straßennamen der Innsbrucker Exlgasse wurde bereits mit einer Zusatztafel versehen. Forschungen haben gezeigt, dass Ferdinand Exl seine Bühne bereitwillig in den Dienst der Nationalsozialisten gestellt hatte.
© Axel Springer
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Eine Studie nimmt aktuell die Namensgeber von Hunderten Straßen in Innsbruck unter die Lupe. Und soll klären, ob sie historisch belastet sind. Der Fokus liegt dabei auf der NS-Zeit. Der neue Beirat für Erinnerungskultur arbeitet nachher Empfehlungen aus, wie mit den Namen umgegangen wird.

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