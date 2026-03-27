Herbert Schachner: Neuer Schulleiter am Gymnasium St. Johann

Am Gymnasium St. Johann in Tirol hat vergangene Woche Herbert Schachner die Leitung übernommen. Er folgt auf Angelika Rabl, die interimistische Direktorin. Rabl wechselte für ein neues Tätigkeitsfeld zur Bildungsdirektion.

St. Johann in Tirol – Der Führungswechsel am Bundesgymnasium bzw. Bundesoberstufenrealgymnasium St. Johann in Tirol kam für viele überraschend. Nachdem Angelika Rabl, die interimistische Direktorin, die Schule für ein neues Tätigkeitsfeld in der Bildungsdirektion verlassen hat, ist nun Herbert Schachner der neue Schulleiter am Gymnasium. Die Schule kennt er, zumindest von außen, gut, war er doch mehr als 20 Jahre lang Religionslehrer an der Tourismusschule nebenan.